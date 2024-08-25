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Регионы России

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Фильм "Ворон" провалился в прокате США из-за отсутствия зрительского интереса

Фильм "Ворон" провалился в прокате США из-за отсутствия зрительского интереса

Фильм "Ворон" с Биллом Скарсгардом в главной роли провалился в прокате США, заработав за первые выходные всего около 4-5 миллионов долларов.

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