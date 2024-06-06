Самедов о гегемонии «Зенита»: «Долгие годы обсуждаем, прекратится или нет. Но они фавориты в ближайшие два года. «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Локо», ЦСКА могут бросить вызов»

– Нынешний сезон в российском футболе, особенно его развязка получилась на загляденье. Что нас ждет в следующем сезоне? Гегемония «Зенита» завершится? Кто наиболее готов к тому, чтобы ее прервать? – Мы уже на протяжении долгих лет обсуждаем, прекратится гегемония «Зенита» или нет.