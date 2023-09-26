Идёт война, масштаб которой, очевидно, превзойдёт масштаб Великой Отечественной войны советского народа в 1941-1945 гг.
ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ?!
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Александр Николаевич
Н Е Т! НАЗВАНИЕ их не выверено! Точнее - ПИНДОАНГЛОСКУНСОВСКОЕ отродье!
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6 час.
ЕА
Екатерина Андреевна Орлова
"Не понимающих" действительно, немало. После окончания института двое наших однокурсников получили распределение на Украину. Во время встречи однокурсников после 2-го украинского майдана один из них рассказывал, что он был резко против (майдана). Если бы он дожил до СВО, наверняка, был бы ZA. Второй, наоборот, даже с нами встречаться не захотел, обвиняя нас в имперском мышлении. Если бы не наш возраст (за 70), могли бы встретиться с ним по разные стороны баррикады, ну или линии соприкосновения. Целились бы друг в друга...
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5 час.
Юрий Селиванов
Всё верно, автор труда имея информацию пополярно изложил ход предполагаемый событий.
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4 час.
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