ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ?!

ЕА

Екатерина Андреевна Орлова

"Не понимающих" действительно, немало. После окончания института двое наших однокурсников получили распределение на Украину. Во время встречи однокурсников после 2-го украинского майдана один из них рассказывал, что он был резко против (майдана). Если бы он дожил до СВО, наверняка, был бы ZA. Второй, наоборот, даже с нами встречаться не захотел, обвиняя нас в имперском мышлении. Если бы не наш возраст (за 70), могли бы встретиться с ним по разные стороны баррикады, ну или линии соприкосновения. Целились бы друг в друга...