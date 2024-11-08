Новости СВО. В Раде заговорили о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. Карта боевых действий на Украине на сегодня 09.11.2024

Путин заявил о блокировании до 15 000 боевиков ВСУ на Купянском направлении. На Украине заговорили о подготовке к отходу ВСУ из Курской области Главком ВСУ Александр Сырский стремится вывести украинские войска из Курской области, однако, по мнению военкора Марата Хайруллина, этот шаг затруднен текущей обстановкой.
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