🙏В Симферополе проходит крестный ход с мощами святителя Луки в Александро-Невский собор Мощи святителя Луки Крымского торжественно переносят из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский кафедральный собор.
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