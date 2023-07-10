Уехала учиться в Москву - отчим всем трындел, что я там на панель пошла, потому что там все такие. Теперь требует, чтобы я к себе младшую сестру забрала
Мой отчим повернут на проститутках, панели и прочих непотребствах. Не в плане того, что он пользуется услугами данных барышень, тут не знаю, а просто все, что ему не нравится, непонятно или выходит за границы его мирка, относится именно к этому.
Комментарии
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"...мама делает вид, что она ветошь" Мама не делает вид, мама, действительно, ветошь. Такие женщины, которые не способны защитить своего ребёнка, не вызывают уважения. И в том, что сёстры не дружны, бОльшая часть вины лежит на матери.
А по мне,отец не далеко ушел от истины. Проживая в Москве,видя все своими глазами,понаехавшие не живут на свои деньги,это вот прям факт...
Верочка. Там отчим. Мама может и ветошь.. Сама этого мужика будет тащить на старости лет. А девочка правильное решение приняла. Есть придел давления на человека и надо уезжать от такого токсина-мужика. Она очень большая молодец, что выдержала в .юности эти его дебильные крики о проститутках))
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