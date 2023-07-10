Уехала учиться в Москву - отчим всем трындел, что я там на панель пошла, потому что там все такие. Теперь требует, чтобы я к себе младшую сестру забрала

Вера Федорова "...мама делает вид, что она ветошь" Мама не делает вид, мама, действительно, ветошь. Такие женщины, которые не способны защитить своего ребёнка, не вызывают уважения. И в том, что сёстры не дружны, бОльшая часть вины лежит на матери.

ONIX А по мне,отец не далеко ушел от истины. Проживая в Москве,видя все своими глазами,понаехавшие не живут на свои деньги,это вот прям факт...