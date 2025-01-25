Reuters: USAID приостановили помощь Украине на 90 дней

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с госдепартаментом приостановили помощь Киеву на 90 дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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