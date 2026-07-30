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Татар-информ

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Когогина прокомментировала тезисы лидера «Единой России» о победе в спецоперации

Когогина прокомментировала тезисы лидера «Единой России» о победе в спецоперации

Депутат Государственной Думы ФС РФ Альфия Когогина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина прокомментировала тезисы заместителя председателя Совета безопасности РФ и лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева о значении специальной военной операции для судьбы страны.

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