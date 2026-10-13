Савёловский посад
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Савёловский посад

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Мэр Москвы сообщил о записи свыше 6,6 тысячи школьников в профильные классы

В профильные классы московской физико-математической вертикали записались свыше 6,6 тысячи ребят. Как сообщил Сергей Собянин, к проекту присоединилось более 160 школ.

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