МАГАТЭ в поиске чудес.

– Не разбредаемся! Эй, я вам говорю, так называемые эксперты МАГАТЭ! Быстро подошли за командировочными, документами прикрытия! Всем получить легенды и инструкции о том, что нужно делать, когда прибудете на АЭС в Запорожье! – В смысле? Мы там что-то делать должны? Договаривались только лицом торговать и делать вид, что проводим экспертизу! Ещё денег давай, если что-то делать нужно! – Ага, сейчас, разбежались и ещё столько же добавили – вы еще даже аванс не отработали, так что заткнулись и слушаем, что вам спецы из Голливуда скажут! – Голливуда? В смысле? Мы кино снимать едем что ли? – Кино без вас снимут, от вас нужен видеоматериал – большое количество, снимайте всё подряд, ну, сейчас вам объяснят, что делать нужно! Господа киношники, вам слово! Только говорите проще, эти, кроме автоматов или дубинок ничего больше в руках раньше не держали! Зато народ надёжный, приказы выполнять умеет, если что с боем прорвётся с добычей! – Значит так, господа – дело простое, но ответственное.