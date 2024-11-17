Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

Всем привет! В ночь на 17 ноября на Madison Square Garden в Нью-Йорке пройдет UFC 310, который возглавит титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем – большая афиша, которую UFC оберегали больше года.
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