Вот как сделали самые большие Жигули в мире

Что если взять классические Жигули и превратить их в гиганта? Именно эту амбициозную задачу взялись выполнить авторы проекта с YouTube-канала «Гараж 54», где регулярно ставят безумные эксперименты с техникой.
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