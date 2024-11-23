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Царьград

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13 см снега выпало в Челябинской области: дойдёт ли снегопад до Челябинска, рассказали синоптики

13 см снега выпало в Челябинской области: дойдёт ли снегопад до Челябинска, рассказали синоптики

Почва в отдельных местах региона промерзла почти на полметра.На этой неделе в Челябинской области выпал снег, местами высота покрова доходила до 13 см, а почва промерзла до 40 см, сообщили в Челябинском гидрометцентре.

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