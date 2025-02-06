«Карпин сказал, что «Спартаку» я больше не нужен. Могли и не превращать меня в изгоя». Интервью брутального Моцарта

Титов называл его сибиряком.В РПЛ по-прежнему массово едут футболисты из Бразилии. «Зенит» провернул самую крупный трансфер в РПЛ за последние пять лет, вложив 35 миллионов евро в форварда «Ботафого» Луиса Энрике (включив в сделку двух своих бразильцев).