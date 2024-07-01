Невероятно, суточная "усушка" ВСУ догнала Великую Отечественную

михаил некрасов

ПОБЕДА будет за НАМИ за РОССИИ что бы с РОССИИ не случись.. а это значит заниматься делами и меньше Врать.. ибо я и ВЫСШИЕ СИЛЫ РАЗУМА и. Того что поедупреждал МОСКВУ и ученых и метеорологов НЕ НАДО МЕНЯ И ВЫСШЕГО РАЗУМА ПРИНИМАТЬ ЗА ОСЛА ИБО САМИ ОКАЖЕТСЯ ОСЛАМИ . А ЧИСТКА ОАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРОИСХОДИТ МЕДЛЕННО И ВЕРНО . ПОТОМУ ЧТО В ОБЩЕСТВЕ ПОЯВЛЯЮТЬСЯ СМ СИЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ПЕРЕВЕРНУТЬ С НОГ НА ГОЛОВУ. И так Запад НАДУЛИ И ОБМАНУЛИ ГОРБАЧОВУ. ЕЛЬЦИН ПРОПИЛ СССР.. И Что ?? НАЧАЛОСЬ возвращения стабильность и восстановление РОССИИ..И МОЩИ И СУВЕРИНИТЕТА. СПОСОБНЫЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕПЯТСТВИЕ.. НО С УЧЕТОМ ТОГО КАК ВЫ РОССИЯ И РОССИЯНЕ ПРИНЯЛИ МОИ РАБОТЫ О БИОПОЛЕ В СЕРЬЕЗЕ И ИМЕЛИ ДЕЛО С ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛАЮЩИЙ ПОГОДУ..