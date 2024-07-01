Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Невероятно, суточная "усушка" ВСУ догнала Великую Отечественную

Невероятно, суточная "усушка" ВСУ догнала Великую Отечественную

Вообще, парадоксальная эта война. Или война всегда парадоксальна? С одной стороны, военкор Александр Сладков рвет и мечет.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
когда эти писаки перестанут толочь воду в ступе  сплошной идиотизм
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13 час.
михаил некрасов
ПОБЕДА будет за НАМИ за РОССИИ что бы с РОССИИ не случись.. а это значит заниматься делами и меньше Врать.. ибо я и ВЫСШИЕ СИЛЫ РАЗУМА и. Того что поедупреждал МОСКВУ и ученых и метеорологов НЕ НАДО МЕНЯ И ВЫСШЕГО РАЗУМА ПРИНИМАТЬ ЗА ОСЛА ИБО САМИ ОКАЖЕТСЯ ОСЛАМИ . А ЧИСТКА ОАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРОИСХОДИТ МЕДЛЕННО И ВЕРНО . ПОТОМУ ЧТО В ОБЩЕСТВЕ ПОЯВЛЯЮТЬСЯ СМ СИЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ПЕРЕВЕРНУТЬ С НОГ НА ГОЛОВУ.   И так Запад НАДУЛИ И ОБМАНУЛИ ГОРБАЧОВУ.  ЕЛЬЦИН ПРОПИЛ СССР.. И Что ?? НАЧАЛОСЬ возвращения стабильность и восстановление РОССИИ..И МОЩИ И СУВЕРИНИТЕТА. СПОСОБНЫЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕПЯТСТВИЕ.. НО С УЧЕТОМ ТОГО КАК ВЫ РОССИЯ И РОССИЯНЕ ПРИНЯЛИ МОИ РАБОТЫ О БИОПОЛЕ В СЕРЬЕЗЕ И ИМЕЛИ ДЕЛО С ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛАЮЩИЙ ПОГОДУ..
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12 час.
Геннадий Бережнов
Как было вранье на вранье, так и осталось. Если у Сладкова есть примеры, то чего он язык то засунул. Белоусов пришёл махнул платком и всё изменилось. А сколько Путин борется с коррупцией и она побеждает, особенно в МО, где Белоусов не может найти куда утекли 11 триллионов. Нужны новые Законы, а кто их примет? Володин хотел бороться с двойным гражданством но оно его сразу и победило! Так ничего и не узнал, или узнал и дара речи лишился!
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9 час.

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