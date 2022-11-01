Сбежавший из России шоумен Максим Галкин перестал выходить на связь в соцсетях

prt scr youtube.com | Красный квадрат Артист эстрады, шоумен и юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом), еще совсем недавно регулярно рассказывавший поклонникам о своей жизни, перестал выходить с ними на связь в социальных сетях.