В МАЗе рассказали, как чуть не столкнулись лоб в лоб с КАМАЗом

В МАЗе рассказали, как чуть не столкнулись лоб в лоб с КАМАЗомМАЗ-СПОРТавтоГонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович поделился подробностями опасного эпизода по ходу третьего этапа ралли-марафона «Шелковый путь-2024».