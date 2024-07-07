В МАЗе рассказали, как чуть не столкнулись лоб в лоб с КАМАЗом

В МАЗе рассказали, как чуть не столкнулись лоб в лоб с КАМАЗомМАЗ-СПОРТавтоГонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович поделился подробностями опасного эпизода по ходу третьего этапа ралли-марафона «Шелковый путь-2024».
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