Спички - не игрушка

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  • Leonid
    ...рановато разкукарекалися.... ишшо поглядим, что далее будит... в мире всё так переменчиво...А ведь это победа...
  • Василий Топчий
    🤬А ведь это победа...
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    Перепадает народу той страны, за зубцами Кремля. А вам за что?(((А ведь это победа...

Al Mayadeen: Генералы ВСУ сдали Зеленского ЦРУ за то, что он не поделился с ними украденным траншем

Al Mayadeen: Генералы ВСУ сдали Зеленского ЦРУ за то, что он не поделился с ними украденным траншем

Журналисты портала Al Mayadeen поделились интересной информацией, генералы украинской армии разгневались из-за того, что президент Владимир Зеленский перестал отстегивать им долю из похищенных американских денег, и они заложили его ЦРУ.

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