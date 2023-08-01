Al Mayadeen: Генералы ВСУ сдали Зеленского ЦРУ за то, что он не поделился с ними украденным траншем

Журналисты портала Al Mayadeen поделились интересной информацией, генералы украинской армии разгневались из-за того, что президент Владимир Зеленский перестал отстегивать им долю из похищенных американских денег, и они заложили его ЦРУ.
Популярные статьи
- "Русские, вы не имеете права, будут жёсткие меры": США ультиматируют - МО РФ отвечает
- "Наши худшие догадки подтвердились": Российские специалисты внимательно изучили каждый боевой трофей НАТО и вот что сказали
- Настырность и вера блаженненького Гутерриша в убогость России даже не вызывают иронии, только раздражают
Свежие комментарии