Главврачи COVID-больниц пригласили известных антиваксеров на экскурсию в красную зону

В послании медики обратились к политикам Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, политологу Сергею Кургиняну, депутату Петру Толстому, музыкантам Юрию Лозе и Константину Кинчеву, звездам шоу-бизнеса Наталье Ветлицкой, Оскару Кучере и Мариии Шукшиной.