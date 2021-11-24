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Главврачи COVID-больниц пригласили известных антиваксеров на экскурсию в красную зону

Главврачи COVID-больниц пригласили известных антиваксеров на экскурсию в красную зону

В послании медики обратились к политикам Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, политологу Сергею Кургиняну, депутату Петру Толстому, музыкантам Юрию Лозе и Константину Кинчеву, звездам шоу-бизнеса Наталье Ветлицкой, Оскару Кучере и Мариии Шукшиной.

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