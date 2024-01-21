Jawbreaker – игра, действие которой происходит после “Великого экономического кр...

Jawbreaker – игра, действие которой происходит после “Великого экономического краха 2028 года”Иногда разработчики игр пытаются сыграть не только на страхах темноты/пауков/клоунов и так далее, но и зацепить тех, кто опасается за социальную стабильность.
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