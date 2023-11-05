7 ноября стартует марафон финансовой грамотности для взрослых и детей «ФинЗОЖ Фест»

Как научиться строить финансовый маршрут, формировать сбережения, соблюдать баланс в семейном бюджете, воплощать свои финансовые цели? Ответы на эти и многие другие вопросы получат участники онлайн-марафона финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест-2023».