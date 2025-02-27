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Осторожно, Венера пятится назад: что ждет нас с 27 февраля по 19 апреля

Осторожно, Венера пятится назад: что ждет нас с 27 февраля по 19 апреля

Астрологи предупреждают о наступлении сложного периода, связанного с Венерой. С 27 февраля планета якобы начнет замедлять свое движение, а 2 марта перейдет в ретроградную фазу, которая продлится до 19 апреля.

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