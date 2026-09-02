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Царьград

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Журова ждет, что фигуристке Валиевой грозит от ISU лишение нейтрального статуса

Журова ждет, что фигуристке Валиевой грозит от ISU лишение нейтрального статуса

После лишения Марка Кондратюка допуска к соревнованиям под угрозой оказалась и Камила Валиева.Международный союз конькобежцев (ISU) может отозвать нейтральный статус у русской фигуристки Камилы Валиевой.

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