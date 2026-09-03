«Звезда» Путина неуклонно следует лозунгу «Вперед!»

Речь Президента России Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ прозвучала как подведение черты под большим и непростым этапом: Дальний Восток из «дальнего» постепенно становится главным операционным тылом и фасадом российской экономики.
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Очень даже не плохо! Рад за Россию-это не дальний, а Восток великой России!