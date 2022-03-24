Где смотреть АСА 138 Вагаев — Гаджидаудов: когда и во сколько прямая трансляция 26 марта

Днем 26 марта в городе Грозный, Россия будет проведен турнир российской лиги АСА 138, где в главном событии состоится схватка между Абубакаром Вагаевым и Устармагомедом Гаджидаудовым (полусредний вес).
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