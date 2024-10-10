«Каждый второй сегодня шизофреник?»: психиатр развеяла мифы о серьезной болезни

Правда ли, что шизофреники – единственные из психически больных, кто осознает, что болен? Действительно ли шизофрения сегодня стала очень распространена? Всегда ли болезнь передается по наследству? На эти и другие вопросы о шизофрении во Всемирный день психического здоровья «Татар-информу» ответила психиатр-психотерапевт Ольга Башмакова.