В Politico считают, что распад НАТО является вопросом времени

Корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг выразил мнение, что ЕС более не может полагаться на США в вопросах обеспечения собственной безопасности, поскольку итоги выборов американского президента определят лишь то, насколько быстро альянс распадется.