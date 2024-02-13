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Аргументы и Факты

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В Politico считают, что распад НАТО является вопросом времени

В Politico считают, что распад НАТО является вопросом времени

Корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг выразил мнение, что ЕС более не может полагаться на США в вопросах обеспечения собственной безопасности, поскольку итоги выборов американского президента определят лишь то, насколько быстро альянс распадется.

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