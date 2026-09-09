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Аллегри про 0:1 с «Арсеналом»: «Наполи» провел хороший матч, если б так защищались против «Комо» и «Интера» – не проиграли бы. Мне нечего предъявить ребятам»

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Арсеналом» (0:1) в Лиге чемпионов. – Мы провели хороший матч против одной из сильнейших команд Европы.

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