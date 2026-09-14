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Царьград

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Зверев победил Хачанова в полуфинале US Open – выход в финал

Зверев победил Хачанова в полуфинале US Open – выход в финал

Александр Зверев вспомнил, как его мать поддерживала его в детстве, несмотря на диагноз диабет. Это вдохновило теннисиста достичь финала US Open 2026, где он обыграл Карена Хачанова в полуфинале.

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