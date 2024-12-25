Алексей Базанов стал креативным продюсером онлайн-кинотеатра Premier

Алексей Базанов занял должность креативного продюсера онлайн-кинотеатра Premier. Сообщается, что Базанов будет заниматься созданием комедийного контента и стремиться поднять юмористические проекты стриминга на более высокий уровень.
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