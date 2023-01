Пресса опубликовала первые обзоры ремейка Dead Space, разработчики TES Online подробнее рассказали о DLC Necrom, студия Digixart анонсировала Road 96: Mile 0, игроки высоко оценили Hi-Fi RUSH, третья часть The Last of Us может никогда не выйти, стала известна дата релиза Valiant Hearts: Coming Home, .