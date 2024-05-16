Возраст покупателей энергетиков предложили проверять с помощью биометрии

Возраст покупателей энергетиков предлагают проверять в том числе с помощью биометрии. Кабмин концептуально поддерживает законопроект депутатов Госдумы (ГД) РФ о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним при условии доработки, рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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