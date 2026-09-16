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Аргументы недели

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«68 дронов за день»: ПВО отразила атаку над восемью регионами РФ

«68 дронов за день»: ПВО отразила атаку над восемью регионами РФ

В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

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