«68 дронов за день»: ПВО отразила атаку над восемью регионами РФ

В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.