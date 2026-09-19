ССВ призвала ЕС прекратить отправлять деньги Украине на роскошь

Севим Дагделен из ССВ заявила, что ЕС направляет средства Киеву, часть из которых тратится на роскошь олигархов, игнорируя нужды Берлина.
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