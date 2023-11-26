В Москве на выставке «Россия» с большим размахом отмечают День матери

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. В последнее воскресенье ноября по всей стране отмечают День матери. В честь этого праздника на выставке «Россия» в Москве подготовили специальную праздничную программу, мастер-классы и детские лаборатории.
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