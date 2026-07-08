«Вершина излишества»: Тейлор Свифт раздарила гостям на свадьбе часы Cartier и автомобиль — фанаты в ярости

Тейлор Свифт осудили за дорогие подарки гостям на свадьбе Певица Тейлор Свифт и ее супруг Трэвис Келси преподнесли гостям своей свадьбы роскошные подарки, включая сумки Chanel, часы Cartier и даже автомобиль.