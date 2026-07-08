Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

«Вершина излишества»: Тейлор Свифт раздарила гостям на свадьбе часы Cartier и автомобиль — фанаты в ярости

«Вершина излишества»: Тейлор Свифт раздарила гостям на свадьбе часы Cartier и автомобиль — фанаты в ярости

Тейлор Свифт осудили за дорогие подарки гостям на свадьбе Певица Тейлор Свифт и ее супруг Трэвис Келси преподнесли гостям своей свадьбы роскошные подарки, включая сумки Chanel, часы Cartier и даже автомобиль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии