Прорыв штурмовой группы десантников под прикрытием танка к многоэтажкам в Часов Яре, занимаемым противником.
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Прорыв штурмовой группы десантников под прикрытием танка к многоэтажкам в Часов Яре, занимаемым противником.
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