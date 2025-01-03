Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста

Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил в эфире личного видеоблога, что признание Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить украинское общество к снижению призывного возраста до 18 лет.
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