Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста

Политика как она есть

Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил в эфире личного видеоблога, что признание Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить украинское общество к снижению призывного возраста до 18 лет.