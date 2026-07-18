Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7 Окончание, предыдущая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и S.
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Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7 Окончание, предыдущая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и S.
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