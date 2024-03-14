Ледовое поле разрушилось в районе Сарайского пляжа на Байкале

В управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что местами на Байкале уже начал разрушаться лед. Сегодня, 14 марта, разошлось ледовое поле в акватории Малого Моря озера Байкал в районе Сарайского пляжа (посёлок Хужир).