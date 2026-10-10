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FiNE NEWS

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Три москвички потеряли почти 4 миллиона рублей из-за мошенничества: возбуждены уголовные дела

Три пожилые женщины из Москвы и Подмосковья стали жертвами мошенничества, потеряв в общей сложности почти 4 миллиона рублей.

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