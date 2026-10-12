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СахПресс

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Медведей на Сахалине стало меньше, а к людям они выходят сотнями: что происходит

Медведей на Сахалине стало меньше, а к людям они выходят сотнями: что происходит

397 обращений о медведях, 115 изъятых хищников и два нападения на людей с начала года. На Сахалине и Курилах вновь обострилась проблема опасного соседства человека и дикого зверя.

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