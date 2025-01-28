Американку осудили за помощь в "родильном туризме" для китаянок

Жительница Калифорнии была приговорена к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за помощь китайским женщинам во въезде в Соединенные Штаты для рождения детей, которые автоматически становились гражданами США.
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