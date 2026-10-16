Подопечный фонда «Круг добра» Максим Грицюк символическим ударом по мячу начнет на ВТБ Арене в Москве матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся московские футбольные клубы «Динамо» и ЦСКА.
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