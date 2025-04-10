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Лента новостей Крыма

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В Крыму спасатели помогли женщине избавиться от кольца

В Крыму спасатели помогли женщине избавиться от кольца

В Крыму спасатели помогли женщине избавиться от кольцаВ Ленинском районе провели необычную операцию. Спасатели пришли на помощь женщине, которая из-за сильного отека не могла самостоятельно снять кольцо с пальца.

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