В Крыму спасатели помогли женщине избавиться от кольца

В Крыму спасатели помогли женщине избавиться от кольцаВ Ленинском районе провели необычную операцию. Спасатели пришли на помощь женщине, которая из-за сильного отека не могла самостоятельно снять кольцо с пальца.
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