Защита заявила о сильных проблемах со здоровьем фигуранта дела о сухпайках

Адвокаты Валерия Ковалевича, который является фигурантом дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, настаивают на том, что его здоровье не позволяет оставаться в СИЗО, как следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.