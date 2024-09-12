Защита заявила о сильных проблемах со здоровьем фигуранта дела о сухпайках

Адвокаты Валерия Ковалевича, который является фигурантом дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, настаивают на том, что его здоровье не позволяет оставаться в СИЗО, как следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
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