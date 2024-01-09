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Новосибирца отправили в колонию за "пьяную" езду в Кузбассе

Новосибирца отправили в колонию за "пьяную" езду в Кузбассе

Кроме этого мужчина лишился автомобиля Mercedes Benz GL 500 – его конфисковали в доход государства.Житель Новосибирска приговорён к одному году и двум месяцем лишения свободы в колонии строгого режима за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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