Новосибирца отправили в колонию за "пьяную" езду в Кузбассе

Кроме этого мужчина лишился автомобиля Mercedes Benz GL 500 – его конфисковали в доход государства.Житель Новосибирска приговорён к одному году и двум месяцем лишения свободы в колонии строгого режима за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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