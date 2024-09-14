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Парламентская газета

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Банки подняли ставки по вкладам: можно ли на этом заработать?

Банки подняли ставки по вкладам: можно ли на этом заработать?

Многие крупные банки объявили о повышении максимальных ставок по вкладам до 20 процентов годовых. При этом вкладчику выдвигают ряд условий: по размеру ежемесячных трат или переводу средств из других банков.

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