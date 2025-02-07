12 самых смешных котов в истории комического конкурса Comedy Pet Photography Awards

Этим котам полагаются райдер, личный диетолог, бизнес-джет и вилла на берегу Мура. Ведь это официально самые смешные коты во всем мире! фото: Comedy Pet Photography AwardsС одной стороны, когда мы показали вам самые смешные фото котов за всю историю конкурса Comedy Pet Photography Awards, мы действительно показали вам самые смешные фото котов за всю историю конкурса Comedy Pet Photography Awards.