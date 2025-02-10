ПДД для малышей

Изучаем правила поведения на дороге вместе с воспитателем Ня и Гуди. 123RF/legion-media.ru Дети с раннего возраста наблюдают за машинами, дорогами, светофорами, но не знают, что такое правила дорожного движения и для чего они нужны.
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